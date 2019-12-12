28 Сентября 2020
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стойбище чум (2009) | Фото: Накануне.ru

На Ямале заповедник сделали национальным парком ради коренных народов

Правительство РФ приняло решение о преобразовании ямальского заповедника "Гыданский" в национальный парк из-за коренных малочисленных народов севера, передает корреспондент Накануне.RU.

Текст документа опубликован на сайте правительства. В нем говорится о том, что в границах заповедника проживают гыданские ненцы и энцы. Они ведут традиционный образ жизни: занимаются рыболовством, охотой, сбором ягод и грибов. Это приводит к нарушению закона об особо охраняемых природных территориях, поскольку в заповедниках могут находиться только ученые, в них не предусмотрено выделение функциональных зон, рекреационная деятельность и экологический туризм.

Национальный парк "Гыданский" будет находиться в ведении Минприроды России.

"В целях обеспечения традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов предусмотрена зона традиционного экстенсивного природопользования национального парка, в границах которой допускаются рыболовство, охота, сбор ягод и грибов", - говорится в постановлении.

Парк расположен на севере Западной Сибири, на Гыданском полуострове и островах Карского моря, на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Заповедную акваторию составляют проливы Гыданский, Олений и губа Юрацкая. Вся территория заповедника находится в подзоне арктических тундр. На его территории встречается белый медведь и атлантический морж. В прибрежных водах обитают белуха, кольчатая нерпа и лахтак. Через заповедник проходит Восточно-Атлантический пролетный путь водных и околоводных птиц, летящих вдоль северных берегов Евразии.

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На Ямале заповедник сделали национальным парком ради коренных народов

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Теги: заповедник, национальный парк, рыболовство, охота, гыданские ненцы, энцы, КМНС



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