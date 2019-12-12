Спрятал тело на балконе: задержан подозреваемый в убийстве студентки РУДН в Москве

Следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки филологического факультета РУДН.

Тело девушки, завернутое в одеяло, было обнаружено 10 декабря в квартире жилого дома на улице Академика Виноградова.

Ранее СМИ писали, что подозрение в убийстве пало на 23-летнего бойфренда погибшей девушки. Задержанный находился в квартире погибшей, с ним ведутся следственные действия, передает РИА Новости.

В прошлом году в Москве студентка МГИМО выпала из окна здания вуза. Очевидцы заявили полиции, что ее якобы выбросил из окна одногруппник.