В Тюменской области запретили продажу энергетиков детям: пусть лучше пьют молоко

Депутаты Тюменской области приняли решение о запрете розничной продаже энергетиков детям, передает корреспондент Накануне.RU.

Кроме того, вводится запрет на продажу таких напитков в школах, больницах, спортивных сооружениях, а также на городских праздниках. Ранее против принятия законопроекта выступали представители деловых кругов. Раскритиковал инициативу и глава регионального ФАС Игорь Веретенников. Он заявил, что принятие такого закона может привести к ограничению конкуренции, поскольку ограничения вводятся для незапрещенных напитков: возникнут неравные условия с другими производителями продуктов, которые также содержат кофеин. Он предложил снять законопроект с рассмотрения и дождаться пока его примут на федеральном уровне, чем вызвал возмущение у депутатов.

Так, депутат единоросс Владимир Ковин заявил, что его обескураживает позиция антимонопольной службы и заявил, что "лучше пить молоко", а также, что такие ограничения уже введены в некоторых субъектах. Парламентарий от ЛДПР Артем Зайцев отметил, что ждать пока примут аналогичный закон на федеральном уровне - слишком долго и за это время может быть нанесен большой вред. Коммунист Иван Левченко отметил, что большая часть покупателей (около 80%) таких напитков - дети.

Законопроект был принят единогласно.