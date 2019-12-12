В Магнитогорске два предприятия уличили в сбросе сточных вод в канализацию с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ

В Магнитогорске прокуратура уличила два предприятия в сбросе сточных вод в централизованную систему канализации города с превышениями максимально допустимых концентраций загрязняющих веществ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Речь идет об ООО Продовольственная Группа "Русский хлеб" и ООО "Уральская металлообрабатывающая компания".

Предприятия осуществляют сброс сточных вод в централизованную систему канализации Магнитогорска с превышениями максимально допустимых значений нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах.

Прокуратура потребовала от руководителей компаний устранить нарушения. В отношении ООО ПГ "Русский хлеб", а также директора по производству ООО "Уральская металлообрабатывающая компания" возбуждены дела об административных правонарушениях.