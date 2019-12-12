Напомни, сегодня утром борт "ЮТэйра", летевший из Сургута в Екатеринбург, из-за сильного бокового ветра отправился в Тюмень .

"Рейс S7-8991 Москва – Челябинск прибыл в "Кольцово" из-за сложных метеоусловий – низкой видимости – в аэропорту прибытия", - уточнил Клименских.

Самолет "S7", летевший из Москвы в Челябинск, вынужденно приземлился в Екатеринбурге, сообщил Накануне.RU директор департамента стратегических коммуникаций Андрей Клименских .

Из-за низкой видимости в аэропорту самолет "S7", летевший из Москвы в Челябинск, приземлился в Екатеринбурге





