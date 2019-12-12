28 Сентября 2020
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В Екатеринбурге на месяц ввели особый противопожарный режим

На территории Екатеринбурга введен особый противопожарный режим.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, он будет действовать в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий. Повышенные меры безопасности, связанные с предотвращением пожароопасных ситуаций, продлятся в столице Урала с 12 декабря 2019-го по 15 января 2020-го года.

Как пояснили в мэрии, такие экстренные меры предпринимаются для того, чтобы не допустить всплеска чрезвычайных ситуаций и травматизма людей, вызванных продажей некачественной пиротехники. Они позволят городским властям и надзорным органам установить дополнительный контроль за объектами с массовым пребыванием и обеспечить свободу действий инспекторам пожарного надзора для пресечения деятельности незаконных пунктов реализации и хранения опасной пиротехнической продукции.

Также во время действия особого противопожарного режима в Екатеринбурге будут проводиться совместные профилактические и рейдовые мероприятия. Особо пристальное внимание будет уделено объектам социальной инфраструктуры.

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В Екатеринбурге на месяц ввели особый противопожарный режим

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Теги: особый противопожарный режим, Новый год, Екатеринбург



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