В Челябинской области к 2024 году переселят в новое жилье 10 тысяч человек

В Челябинской области в 2019 году плановые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда перевыполнены, объем расселенного аварийного фонда составляет 10,9 тыс. кв. м. В новое благоустроенное жилье переехали 720 человек. Об этом доложили губернатору Челябинской области Алексею Текслеру сегодня на совещании с главами муниципальных образований, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Алексей Текслер сообщил, что к 2024 году все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, будут расселены.

"Соответствующие планы есть, средства выделены, мы планируем переселить свыше 10 тысяч человек, соответственно свыше 190 тысяч квадратных метров жилья подпадает под расселение. Дополнительно к этим планам и задачам, чтобы решить проблемные ситуации в муниципалитетах, с которыми я лично знакомлюсь, объезжая территории, в следующем году из областного бюджета выделен 1 миллиард рублей", - подчеркнул он.

В 2019 году объем финансирования программных мероприятий составил 1,4 миллиарда рублей, средства направлены в муниципальные образования на расселение в период 2019-2020 гг. аварийного фонда в объеме 37 тыс. кв. м. В 2019 году плановые показатели переселения в Челябинской области перевыполнены, объем расселенного аварийного фонда составляет 10,9 тыс. кв. м, расселено 720 человек. Кроме того, в процессе переселения более 12 тыс. кв. метров аварийного жилья в Коркино, Челябинске, Магнитогорске, Троицке, Нязепетровском и Катав-Ивановском районах. В 2020 году предусмотрены средства в объеме 1,6 миллиарда рублей на расселение аварийного фонда в объеме 44,9 тыс. кв. м.

Алексей Текслер добавил, что направляемые по программам переселения аварийного фонда средства идут на строительство новых домов и помогают поддержать строительную отрасль региона.

"Покупать на вторичном рынке не наш вариант, люди должны получать новое жилье", - подчеркнул он.

Губернатор акцентировал внимание руководителей муниципалитетов на изменение нормативной базы, касающейся признания жилья аварийным. Теперь многоквартирный дом считается аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, если обнаружено аварийное техническое состояние несущих строительных конструкций. Также аварийным жилье признают, если есть крены, которые могут вызвать потерю устойчивости дома.