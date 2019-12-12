Сервис BlaBlaCar начал продавать билеты на автобусы

Сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar купил Busfor – крупнейшего онлайн0продавца билетов на автобусы в странах Восточной Европы и СНГ. Компании уже начали интеграцию продуктов: на российской платформе BlaBlaCar появилась функция покупки билетов на автобус, которая обеспечивается технологиями Busfor, говорится в сообщении компании.

"Пользователи BlaBlaCar получат дополнительные преимущества. Например, смогут заранее онлайн выбирать посадочные места в автобусе и покупать билеты. Больше не нужно лишний раз приезжать в кассу автовокзала. Надежность покупки билета гарантируется за счет прямого подключения BlaBlaCar к системе продаж автобусных билетов Busfor.

Функция покупки онлайн-билета на автобус появилась на платформе BlaBlaCar Россия впервые. До этого пассажиры могли лишь забронировать место, но непосредственно покупку совершали в кассе автовокзала", - утверждают в BlaBlaCar.