28 Сентября 2020
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Экономика В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Сервис BlaBlaCar начал продавать билеты на автобусы

Сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar купил Busfor – крупнейшего онлайн0продавца билетов на автобусы в странах Восточной Европы и СНГ. Компании уже начали интеграцию продуктов: на российской платформе BlaBlaCar появилась функция покупки билетов на автобус, которая обеспечивается технологиями Busfor, говорится в сообщении компании.
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"Пользователи BlaBlaCar получат дополнительные преимущества. Например, смогут заранее онлайн выбирать посадочные места в автобусе и покупать билеты. Больше не нужно лишний раз приезжать в кассу автовокзала. Надежность покупки билета гарантируется за счет прямого подключения BlaBlaCar к системе продаж автобусных билетов Busfor.

Функция покупки онлайн-билета на автобус появилась на платформе BlaBlaCar Россия впервые. До этого пассажиры могли лишь забронировать место, но непосредственно покупку совершали в кассе автовокзала", - утверждают в BlaBlaCar.

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Сервис BlaBlaCar начал продавать билеты на автобусы

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Теги: сервис, BlaBlaCar, онлайн-продажа билетов, автобусы, интеграция, приложение



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