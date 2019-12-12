28 Сентября 2020
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Академия единоборств РМК (2019) | Фото: Пресс-служба Академии единоборств РМК

Академия единоборств РМК в Екатеринбурге признана лучшей в стране

Минувшей ночью в Москве состоялась церемония награждения национальной премии в области спортивного бизнеса BISPO Awards, где 117 различных проектов боролись за право быть лучшими в своих номинациях. Среди претендентов была и Академия единоборств РМК, которая появилась в Екатеринбурге в прошлом году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Академии, она прошла сразу в две номинации: "Лучший проект по строительству" и "Лучший проект по оснащению спортивных объектов". Главными конкурентами Урала стали московский Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, арена омского хоккейного клуба "Авангард" и Академия футбольного клуба "Краснодар".

Академия единоборств РМК(2019)|Фото: Пресс-служба Академии единоборств РМК

В итоге Академия единоборств РМК была признана лучшим объектом по оснащению, а дворец гимнастики - лучшим проектом по строительству. Премию вручала главный редактор журнала "Спорт-Инжиниринг" Светлана Архипова.

Церемония награждения "BISPO Awards"(2019)|Фото: Пресс-служба Академии единоборств РМК

"Очень заслуженная награда. История, когда дело доходит до оснащения, редко бывает вот такой счастливой. Именно в этом случае, я знаю, инвестор повел себя очень ответственно, это эталонный пример того, какой должна быть схема оснащения спортивного объекта. Каждого тренера приводили на свою территорию и спрашивали: "Что ты хочешь на ней видеть?" Когда все так будут делать, тогда у нас все спортивные сооружения будут действительно мирового уровня", - отметила она.

Академия единоборств РМК(2019)|Фото: Пресс-служба Академии единоборств РМК

Академия единоборств в Екатеринбурге разделена на две части - на четырех этажах тренируется 1200 спортсменов, а еще на двух находится многофункциональная арена для соревнований. За полтора года с экскурсиями на объект приезжали бойцы Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Сергей Ковалев, Майк Тайсон и другие известные спортсмены, а легенда бокса Рой Джонс-младший выбрал Академию в качестве российского партнера для проведения профессиональных турниров.

(2018)|Фото: Накануне.RU

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Академия единоборств РМК в Екатеринбурге признана лучшей в стране

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Теги: РМК, Академия единоборств, лучшие



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