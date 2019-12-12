Алексей Текслер на Челябинском цинковом заводе запустил новую кислородную станцию

Губернатор Алексей Текслер принял участие в торжественном открытии новой кислородной станции Челябинского цинкового завода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Кнопку запуска нажали Алексей Текслер, генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын и директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт.

Алексей Текслер отметил, что региональные власти оказывают поддержку таким инициативам, поскольку это дополнительные инвестиции и новые рабочие места.

"Приятно присутствовать на запуске новых производств, новых предприятий. Сегодня для цинкового завода большое, долгожданное событие. Об этом много говорили специалисты, о том, что такое производство необходимо. Коллеги в свое время это решение приняли, быстро реализовали", - заявил он.

Вопрос о необходимости кислородной станции возник еще в 1995 году, но реализация этого важного для предприятия проекта стала возможной лишь после вхождения ЧЦЗ в состав Уральской горно-металлургической компании. Стоимость объекта составила 1,7 млрд рублей. Новое оборудование позволяет поглотить все примеси из воздуха, а очищенный кислород поступает в производство. Такой режим обеспечивает наилучший уровень извлечения кислорода, высокую чистоту продукта, максимальную эффективность и экономическую выгоду.

Кроме того, объект призван обеспечить энергетическую безопасность производства. Старый кислородопровод находится в эксплуатации более 40 лет, имеет протяженность 11,3 км, проходит по территории сторонних организаций и города. Вблизи кислородопровода ведется интенсивное строительство, что может привести к его повреждению, а так как трасса проходит по труднодоступным участкам, это увеличивает сроки проведения аварийных ремонтов. Основные преимущества станции – это быстрый выход на рабочий режим и высокая энергоэффективность.

Также глава региона провел совещание по вопросу природоохранной деятельности Челябинского цинкового завода и благоустройству прилегающей территории.

Глава области напомнил, что подписано соглашение с заводом о снижении выбросов, мероприятия уже начались.

"Мы проанализировали то, что происходит, и обсудили дополнительные предложения. Пришли к договоренности, что до 2024 года появятся новые аспирационные системы, газоочистка на всех действующих предприятиях. Это приведет фактически к снижению выбросов в четыре раза. Это большой объем, я благодарю руководство УГМК, руководство предприятия за эти решения. Я бы хотел, чтобы такого рода сотрудничество мы наблюдали со всеми нашими предприятиями. Мы подписали со всем крупным бизнесом соглашение и распространяем эту практику на весь регион. Я считаю это стартовой точкой в рамках работы над экологическим стандартом", - подчеркнул губернатор.

Также на совещание было принято решение, что до 2024 года здесь будут сделаны локальные очистные сооружения, которые закроют технологический цикл.

"Фактически мы договорились, что будут нулевые сбросы в реку Миасс. Я считаю, что это большое достижение. Таким образом мы движемся вперед в рамках экологической ответственности предприятий, которые находятся в черте города", - отметил Алексей Текслер.

Добавим, что стоимость проекта более 1 млрд рублей. Его реализация позволит полностью исключить сброс промышленно-ливневых стоков в реку Миасс.