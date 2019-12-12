28 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Дональд Трамп, Ангела Меркель (2017) | Фото: facebook.com

В Германии признали "капитуляцию" перед США из-за "Северного потока-2"

Правительство Германии "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода "Северный поток – 2", заявил РИА Новости депутат от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.

По его словам, в 2018 году правительство ФРГ пыталось всячески противостоять попыткам срыва проекта строительства газопровода, однако больше не может отстаивать позицию.

По мнению депутата, "США удалось связать "Северный поток - 2" с дестабилизированной ими же Украиной".

Напомним, немецкое издание Bild сообщало, что США готовят "санкционный трюк" против российского газопровода "Северный поток - 2".

Меры планируют ввести против европейских компаний - участниц проекта. Немецкий таблоид отмечает, что для разработки полноценного законопроекта о санкциях недостаточно. Ввести ограничения планируют до католического Рождества.

Суть "трюка" заключается в том, что ограничения против европейских партнеров "Газпрома" должны войти в закон о военном бюджете США на следующий год.

Ранее Восточный комитет немецкой экономики назвал американские санкции против "Северного потока - 2" угрозой суверенитету Европейского союза, передает Regnum.

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В Германии признали "капитуляцию" перед США из-за "Северного потока-2"

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Теги: германия, сша, северный поток-2



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Ранее 02.12.2019 08:39 Мск США готовят "санкционный трюк" против участников "Северного потока-2"

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