В Германии признали "капитуляцию" перед США из-за "Северного потока-2"

Правительство Германии "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода "Северный поток – 2", заявил РИА Новости депутат от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.

По его словам, в 2018 году правительство ФРГ пыталось всячески противостоять попыткам срыва проекта строительства газопровода, однако больше не может отстаивать позицию.

По мнению депутата, "США удалось связать "Северный поток - 2" с дестабилизированной ими же Украиной".

Напомним, немецкое издание Bild сообщало, что США готовят "санкционный трюк" против российского газопровода "Северный поток - 2".

Меры планируют ввести против европейских компаний - участниц проекта. Немецкий таблоид отмечает, что для разработки полноценного законопроекта о санкциях недостаточно. Ввести ограничения планируют до католического Рождества.

Суть "трюка" заключается в том, что ограничения против европейских партнеров "Газпрома" должны войти в закон о военном бюджете США на следующий год.

Ранее Восточный комитет немецкой экономики назвал американские санкции против "Северного потока - 2" угрозой суверенитету Европейского союза, передает Regnum.