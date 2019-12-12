В Шадринске сотрудники МЧС спасли из горящего дома детей и взрослых

В Шадринске вечером 11 декабря загорелся пятиэтажный жилой дом №68 на улице Автомобилистов.

В подъезде пятиэтажки в момент пожара было 45 человек - 40 из них сами смогли выбраться на улицу, а пятерым потребовалась помощь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

Двоих детей и одного взрослого вывели на улицу с помощью масок, еще двоих спасли с помощью лестницы.

Оказалось, что в квартире на втором этаже горела мебель и домашние вещи. Спасатели смогли локализовать огонь уже через 14 минут после поступления сигнала о возгорании на пульт дежурного, еще через несколько минут пожар полностью ликвидировали.

В результате ЧП никто не погиб и не пострадал.