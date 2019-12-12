В Кургане уже месяц ищут пенсионерку, которая страдает потерей памяти

В Кургане ищут пенсионерку Нину Глущенко, которая еще 11 ноября ушла из дома в 5 микрорайоне Заозерного.

Женщина 1942 года рождения страдает потерей памяти, ранее она уже уходила из дома, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Рост женщины - до 160 см, худощавого телосложения. У нее звонкий голос и быстрая походка.

Глущенко была одета в красную шапку и болотного цвета куртку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пенсионерки, просят позвонить по телефону 8(3522) 23-88-31.