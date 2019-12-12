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Дмитрий Парфенов (2019) | Фото: Накануне.RU

Футболисты "Урала" ушли в месячный отпуск, после которого отправятся на Кипр

Футболисты екатеринбургского "Урала" ушли в отпуск. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, отдых у подопечных Дмитрия Парфенова продлится до 13 января.

В этот день команда соберется в Москве, где пройдет медицинское обследование, а уже на следующий день отправится на Кипр, где проведет три учебно-тренировочных сбора. Первый продлится до 27 января, затем футболисты получат три дня отдыха.

Тренировочный процесс планируется возобновить 31 января. Второй сбор завершится 13 февраля, а заключительный этап подготовки начнется 17 февраля.

"Урал" - "Спартак"(2019)|Фото: ФК "Урал"

Как добавили в клубе, завершение зимних сборов зависит от календаря РПЛ, точное расписание весенней части сезона станет известно позже. На каждом из сборов тренерский штаб планирует провести несколько контрольных матчей, также возможно участие главной команды "Урала" в играх Кубка ФНЛ.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стали известны все пары четвертьфинала Кубка России по футболу сезона 2019/20. На этой стадии уральцы сыграют в гостях с ярославским "Шинником".

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Футболисты "Урала" ушли в месячный отпуск, после которого отправятся на Кипр

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Теги: Урал, отпуск, сборы



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