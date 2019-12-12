После удара Овечкина хоккейный судья оказался в больнице

Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин во время матча с клубом "Бостон Брюинз" травмировал арбитра встречи Джона Макайзека, пишут заокеанские СМИ.

Матч завершился несколько часов назад в Вашингтоне и закончился победой команды Ове со счетом 3:2.

После начала третьего периода Овечкин случайно толкнул в спину главного арбитра, когда пытался вступить в борьбу за шайбу.

Судья неудачно выбрал позицию и был сбит с ног. Известно, что после этого он обратился за медицинской помощью в больницу.