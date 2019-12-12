Держитесь, хорошего настроения! Россиянам "снизили" тариф на мусор на три рубля за полгода

Средняя стоимость услуг на вывоз мусора в российских регионах с ноября составляет 89,79 рублей в расчете на человека, в середине года этот показатель равнялся 93 рублям. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Виталий Королев в ходе заседания экспертного совета по вопросам ЖКХ при ФАС, передает корреспондент Накануне.RU.

Также на заседании экспертного совета были рассмотрены дальнейшие меры по возможности снижения тарифов для населения в сфере ТКО, развитие конкуренции, меры, стимулирующие переход большинства регионов к раздельному сбору мусора.

В середине ноября министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил о рисках банкротства компаний-операторов в ряде регионов из-за убыточной схемы работы на местах.

По данным министра, всего в России оказалось 16 регионов с перспективной "мусорного коллапса", среди них была названа и Челябинская область.