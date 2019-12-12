28 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
карточка для голосования, голосование, депутат, гордума Екатеринбурга (2018) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале депутаты сорвали выборы главы поселения и выгнали с заседания журналистов

В Нагайбакском районе депутаты сорвали выборы главы Фершампенуазского поселения.

Большинство депутатов дважды проголосовали против победителей конкурса Ишмекеева, Бутакова и Сагитдинова.

"Как нам стало известно, причиной такого поведения стало решение комиссии, на которой не был допущен до выборов один из кандидатов, которого "продавливали" некоторые депутаты. В знак протеста выборы были сорваны", - сообщает местное издание "Всходы".

Кроме того, депутаты не пустили на заседание главного редактора газеты "Всходы" Ольгу Терякову и оператора телевидения Андрея Гуренко. По словам депутатов, заседание было "закрытое" и присутствие СМИ на нем незаконно.

В Союзе журналистов Челябинской области выразили недоумение и крайнюю обеспокоенность в связи с инцидентом.

"Мы считаем такую практику порочной и недопустимой. Представительный орган вправе принимать решение, используя открытую или закрытую форму для голосования, однако не имеет прав вводить ограничения для средств массовой информации. Чтобы сделать заседание представительного органа закрытым, нужны веские основания, к которым выборы главы поселения нельзя отнести никоим образом", - говорится в заявлении.

В СЖЧО считают ограничение доступа представителей СМИ на выборы главы является прямым воспрепятствованием законной деятельности журналистов, и намерены обратиться в надзорные органы.

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На Южном Урале депутаты сорвали выборы главы поселения и выгнали с заседания журналистов

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Теги: депутаты, выборы главы, СМИ, СЖЧО, союз журналистов, журналисты,



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