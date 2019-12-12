В Екатеринбурге приставы поймали должника, притворившись соседями, которых затопили

В Екатеринбурге судебным приставам пришлось пойти на хитрость, чтобы поймать должника.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, мужчина уклонялся от уплаты алиментов на содержание своего восьмилетнего сына более трех месяцев. Чтобы скрыть это, он предоставлял поддельные платежные документы собственного изготовления, а по повесткам к судебному приставу не являлся.

Поскольку дом, в котором проживает должник, был оснащен видеодомофонами и видеонаблюдением лестничной площадки, в УФССП придумали целую операцию. Судебный пристав-исполнитель надела халат и тапочки и с возгласом "Вы нас топите!" позвонила в квартиру мужчины под видом соседки снизу. Перепугавшись, тот открыл дверь и сотруднице удалось попасть внутрь.

В отношении должника составили протокол по статье КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей". По решению суда ему избрана мера наказания в виде административного ареста на 10 суток.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале приставы притворились покупателями автомобиля, чтобы выйти на след должника.