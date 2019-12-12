28 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге приставы поймали должника, притворившись соседями, которых затопили

В Екатеринбурге судебным приставам пришлось пойти на хитрость, чтобы поймать должника.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, мужчина уклонялся от уплаты алиментов на содержание своего восьмилетнего сына более трех месяцев. Чтобы скрыть это, он предоставлял поддельные платежные документы собственного изготовления, а по повесткам к судебному приставу не являлся.

Поскольку дом, в котором проживает должник, был оснащен видеодомофонами и видеонаблюдением лестничной площадки, в УФССП придумали целую операцию. Судебный пристав-исполнитель надела халат и тапочки и с возгласом "Вы нас топите!" позвонила в квартиру мужчины под видом соседки снизу. Перепугавшись, тот открыл дверь и сотруднице удалось попасть внутрь.

подъезд в доме на ул. Карла Либкнехта, 40(2018)|Фото: Накануне.RU

В отношении должника составили протокол по статье КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей". По решению суда ему избрана мера наказания в виде административного ареста на 10 суток.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале приставы притворились покупателями автомобиля, чтобы выйти на след должника.

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В Екатеринбурге приставы поймали должника, притворившись соседями, которых затопили

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Теги: приставы, соседи, Екатеринбург



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