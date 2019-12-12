ТНТ снял с эфира сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским

ТНТ убрал из телепрограммы сериал "Слуга народа", в котором Владимир Зеленский играет украинского президента. В среду, 11 декабря, показали первые три серии, они подверглись цензуре (убрали эпизод с шуткой про Путина).

Ранее в телепрограмме было указано, что продолжение сериала будет выходить в эфире ТНТ с 19.00 до 20.30 12 и 13 декабря. Теперь в это время покажут сериалы "Интерны" и "СашаТаня", передают "Ведомости".

Представитель ТНТ заявил изданию, что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий "Слуги народа" в эфире. "Целиком первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER", – утверждает он. Анонс ТНТ о ежедневном показе "Слуги народа" в эфире представитель канала назвал "маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы". Он не ответил на вопрос, почему ТНТ решил показать весь сезон "Слуги народа" только в интернете, тем более что сериал с мая доступен в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" (принадлежит "Яндексу").

11 декабря из трансляции первой серии "Слуги народа" на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина. При этом в восточных регионах, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, эту шутку показали. По сюжету новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, роль которого исполняет Зеленский, выбирает дорогие часы и костюм, положенные ему по статусу. Премьер-министр подсказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, произнося ее название как "хубло". Герой Зеленского удивляется: "Путин – хубло?".