28 Сентября 2020
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День рождения Деда Мороза, уральская резиденция Деда Мороза, Дед Мороз (2013) | Фото: Накануне.RU

Россияне потратят рекордную сумму на празднование Нового года

В среднем каждый житель России собирается потратить на празднование Нового года в 19 тыс. 300 руб.

Согласно исследованию Deloitte, это рекордный бюджет. Так, в 2018 году планируемые траты россиян составили 16 тыс. 900 руб., сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, россияне собираются подарить своим детям на Новый год не слишком дорогие подарки. Так, треть родителей, опрошенных порталом "Дети. Mail.Ru" планирует потратить на эту статью расходов не более 2 тыс. руб. Еще треть потратит от 2 до 5 тыс. руб. Четверть родителей собирается подарить детям технику или электронику. Гаджет мечтают получить на Новый год дети 41% опрошенных.

Игрушки являются только вторым по популярности (37%) подарком, наборы для творчества и развивающие игры хотят получить отпрыски 23% респондентов.

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Россияне потратят рекордную сумму на празднование Нового года

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Теги: Новый год, подарки



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