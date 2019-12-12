ДТП в Екатеринбурге: пострадал ребенок

В Екатеринбурге по улице Свердлова,60 произошла автоавария, в которой пострадал ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОГИБДД УМВД России, водитель "Ниссан Марч" на регулируемом перекрестке улиц Свердлова-Азина при повороте налево столкнулся с "Дэу Матиз". В результате ДТП пострадал 2-летний мальчик-пассажир, который сидел на переднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства, пристегнутый штатным ремнем безопасности. Ребенка госпитализировали.

"Дэу Матиз" управлял отец пострадавшего, который сел за руль без прав.