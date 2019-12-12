ТНТ вырезал из "Слуги народа" шутку про Путина

Российский телеканал ТНТ начал показ украинского сериала "Слуга народа", в котром главную роль исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Из первой серии вырезали шутку про российского лидера Владимира Путина.

Согласно сюжету, новоизбранный президент Голобородько выбирает дорогие часы и костюм, положенные ему по статусу. Премьер-министр подсказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, произнося ее название как "хубло". Герой Зеленского удивляется: "Путин – хубло?".

По словам пользователей, в восточных регионах России, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, эту шутку показали, сообщают "Ведомости".

Ранее в Кремле прокомментировали информацию о том, что телеканал ТНТ уже 11 декабря начнет показ сериала "Слуга народа", в котором украинский президент Владимир Зеленский сыграл главную роль – президента Украины. Журналисты обратили внимание, что показ состоится аккурат после первой встречи Зеленского и Путина, кто-то даже шутит, мол, показ "Слуги" был одним из условий продолжения переговоров по газу между Киевом и Москвой.