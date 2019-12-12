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Владимир Зеленский, кадр из фильма &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: kvartal95.com

ТНТ вырезал из "Слуги народа" шутку про Путина

Российский телеканал ТНТ начал показ украинского сериала "Слуга народа", в котром главную роль исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Из первой серии вырезали шутку про российского лидера Владимира Путина.

Согласно сюжету, новоизбранный президент Голобородько выбирает дорогие часы и костюм, положенные ему по статусу. Премьер-министр подсказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, произнося ее название как "хубло". Герой Зеленского удивляется: "Путин – хубло?".

По словам пользователей, в восточных регионах России, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, эту шутку показали, сообщают "Ведомости".

Ранее в Кремле прокомментировали информацию о том, что телеканал ТНТ уже 11 декабря начнет показ сериала "Слуга народа", в котором украинский президент Владимир Зеленский сыграл главную роль – президента Украины. Журналисты обратили внимание, что показ состоится аккурат после первой встречи Зеленского и Путина, кто-то даже шутит, мол, показ "Слуги" был одним из условий продолжения переговоров по газу между Киевом и Москвой.

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ТНТ вырезал из "Слуги народа" шутку про Путина

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Теги: Слуга народа, сериал, Зеленский, ТНТ



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Развитие сюжета:

Ранее 12.12.2019 07:27 Мск ТНТ снял с эфира сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским

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Ранее 11.12.2019 13:16 Мск В Кремле прокомментировали появление "Слуги народа" на ТНТ после встречи Путина и Зеленского

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