Кудрин: Неисполнение бюджета составило 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.

Кудрин заявил, что в прошлом году федеральный бюджет был не исполнен на 770 млрд руб., а в этом году показатель увеличился до 1 трлн руб.

Президент России Владимир Путин оценил данное заявление. "Что-то многовато", — ответил глава государства.

По словам Кудрина, это говорит о том, что некоторые процедуры нужно сделать менее бюрократизированными, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов будет ориентирован на социальную сферу. Будет оказана поддержка рождаемости, помощь малоимущим семьям и устранены проблемы в сфере здравоохранения.

"Расходы на развитие социальной сферы занимают самую значительную долю бюджета, можно с полным основанием говорить, что этот бюджет — он должен быть социально ориентированным", — сказал премьер-министр. Он отметил, что почти по всем направлениям есть национальные проекты, на которые выделены значительные суммы.

Также продолжится работа по улучшению работы поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов.