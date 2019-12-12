28 Сентября 2020
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Общество В России
(2006) | Фото: www.rzd.ru

РЖД заменит вагоны-рестораны

РЖД готовят новую концепцию по питанию пассажиров в поездах дальнего следования.

В компании думают о замене вагонов-ресторанов, которые принадлежат Федеральной пассажирской компании". При этом сама компания не кормит в них пассажиров, так как вагоны-рестораны сдаются в аренду другим компаниям, которые и занимаются питанием.

"Сейчас нужно понимать, что означает ресторан, для чего и какая цель? Мы хотим достигнуть просто питания или какие-то другие элементы? Коллеги должны в кратчайшее время подготовить такую концепцию, и мы будем двигаться", - сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, РЖД с 8 декабря вводят новый график движения поездов.

Компания увеличивает количество поездов дальнего следования, в том числе - двухэтажных. Также будут ускорены 334 состава, а электричек станет больше. Новый график будет действовать в течение года.

Всего пассажирскими перевозками будут заниматься 1244 состава поездов против 1177 в прежнем графике. Особенность этого графика - увеличение числа дневных пассажирских поездов, в том числе составами "Ласточка" на семи маршрутах.

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РЖД заменит вагоны-рестораны

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Теги: РЖД, поезда, вагоны-рестораны



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