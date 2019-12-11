В одном из районов Перми ТСЖ и ЖСК обязали подготовить дворы к Новому году

Жителей одного из районов Перми обязали ТСЖ оформить придомовые территории к Новому году, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом у себя в Facebook рассказал глава ассоциации ТСЖ "Пермский стандарт" Александр Зотин. Требования администрации Дзержинского района Перми получили главы товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов.

"Хочешь – не хочешь, а праздновать Новый год придется. И обязательно надо отчитаться, как оформляли свой двор", - отметил Зотин.