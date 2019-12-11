27 Сентября 2020
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Общество В России Москва
вейпы, электронные сигареты (2017) | Фото: https://vk.com/

Госдума в первом чтении приравняла вейпы, кальяны и электронные сигареты к обычным

Госдума 11 декабря приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий электронные сигареты, вейпы и кальяны к обычным табачным изделиям с точки зрения ограничений на потребление и продажу.

В частности, документ, внесенный группой сенаторов во главе с Валерием Рязанским, распространяет штрафы за курение табака в запрещенных местах на электронные сигареты, кальяны и вейпы. Штраф остается прежним: от 500 до 1 тыс. руб., при этом за курение кальяна или электронных сигарет на детской площадке придется заплатить от 2 тыс. до 3 тыс. руб., передает ТАСС.

Также предусмотрено наказание за несоблюдение ограничений в сфере торговли электронными сигаретами, аналогичное действующим штрафам за такое же нарушение в отношении табачной продукции: для граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

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Госдума в первом чтении приравняла вейпы, кальяны и электронные сигареты к обычным

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Теги: вейп, электронная сигарета, курение, госдума



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