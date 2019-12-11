Алексей Текслер поручил главам организовать круглосуточные дежурства в период новогодних каникулах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил правительству и главам муниципальных образований в период новогодних каникул организовать круглосуточные дежурства, обеспечить надежную работу объектов коммунальной инфраструктуры и безопасность на объектах с массовым пребыванием людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Ответственные лица на местах должны находиться в постоянном контакте с коллегами из территориальных органов МВД и МЧС, иметь полное понимание по всем объектам с массовым пребыванием людей. Любые сигналы о коммунальных и иных проблемах должны приниматься без задержек, реакция – соответственно – оперативная", - подчеркнул глава области.

Текслер потребовал особое внимание обратить на обеспечение безопасности дорожного движения при транспортировке групп детей к местам проведения организованных праздничных мероприятий.

"Все группы обязательно сопровождаются представителями учреждений, а автобусы – экипажами ГИБДД", - добавил он.

По поручению главы региона перед праздниками будет проверено состояние объектов с массовым пребыванием людей, в том числе электросетей, сетей тепло- и водоснабжения, систем оповещения, эвакуационных выходов. В период новогодних каникул во всех администрациях муниципальных образований будет введено круглосуточное дежурство.

В случае любых чрезвычайных ситуаций южноуральцам необходимо звонить по телефону единой диспетчерской службы 112 (звонок бесплатный).