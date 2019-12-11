40% россиян не доверяют врачам - опрос

41% россиян не доверяют поставленному им диагнозу или перепроверяют назначения врачей. Таковы данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования "Платформа", на которые ссылается РБК.

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В городах-миллионниках перепроверять диагноз или назначенные им лекарства за последние 3-5 лет приходилось большему количеству респондентов (48%), чем россиянам из крупных городов численностью 500-950 тыс. жителей (39%).

Три четверти опрошенных (75%) считают, что работа медицинских учреждений должна контролироваться независимой структурой, например страховой компанией.

Обратиться в прокуратуру пациенту, который стал жертвой врачебной ошибки (неудачная операция, неверный диагноз, неправильный подбор лекарств) советуют 42% опрошенных россиян. 36% рекомендуют обратиться к главврачу больницы, где была сделана врачебная ошибка, каждый четвертый (27%) советует написать заявление в суд.

На вопрос о том, какие именно проблемы российской системы здравоохранения должны решаться в первую очередь, большинство респондентов (39%) назвали нехватку врачей. 33% считают, что решаться должна проблема недостаточной оснащенности медицинских учреждений современным оборудованием. Каждый четвертый россиянин (25%) уверен, что первоочередной проблемой, которую надо решить, является недоступность медицинской помощи (неудобное расположение больниц, дорогие лекарства, услуги).

Качество медицинских услуг могло бы улучшить формирование заработной платы врача, исходя из качества его работы, с этим согласны 38% опрошенных. Еще 35% назвали усиление контроля за профессиональным уровнем врачей мерой по улучшению качества. Треть опрошенных (31%) назвали такой мерой введение персональной ответственности руководителей медицинских учреждений, 24% считают, что усиление контроля госорганов за работой больниц также поспособствует улучшению.

Большинство россиян (61%) обращалось за медицинской помощью в городские и муниципальные учреждения по полису обязательного медицинского страхования менее чем год назад, что на 5% выше показателя 2018 года. Чаще всего по полису ОМС лечились молодые люди от 18 до 24 лет (72%) и россияне 60 лет и старше (63%).

Опрос проводился в декабре 2019 года методом телефонного интервью случайной выборкой стационарных и мобильных телефонов на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. В опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.