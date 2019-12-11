27 Сентября 2020
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Общество В России
Шадринская поликлиника (2019) | Фото:kurganobl.ru

40% россиян не доверяют врачам - опрос

41% россиян не доверяют поставленному им диагнозу или перепроверяют назначения врачей. Таковы данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования "Платформа", на которые ссылается РБК.
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В городах-миллионниках перепроверять диагноз или назначенные им лекарства за последние 3-5 лет приходилось большему количеству респондентов (48%), чем россиянам из крупных городов численностью 500-950 тыс. жителей (39%).

Три четверти опрошенных (75%) считают, что работа медицинских учреждений должна контролироваться независимой структурой, например страховой компанией.

Обратиться в прокуратуру пациенту, который стал жертвой врачебной ошибки (неудачная операция, неверный диагноз, неправильный подбор лекарств) советуют 42% опрошенных россиян. 36% рекомендуют обратиться к главврачу больницы, где была сделана врачебная ошибка, каждый четвертый (27%) советует написать заявление в суд.

На вопрос о том, какие именно проблемы российской системы здравоохранения должны решаться в первую очередь, большинство респондентов (39%) назвали нехватку врачей. 33% считают, что решаться должна проблема недостаточной оснащенности медицинских учреждений современным оборудованием. Каждый четвертый россиянин (25%) уверен, что первоочередной проблемой, которую надо решить, является недоступность медицинской помощи (неудобное расположение больниц, дорогие лекарства, услуги).

поликлиника, регистратура, администратор, медпомощь, табличка|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Качество медицинских услуг могло бы улучшить формирование заработной платы врача, исходя из качества его работы, с этим согласны 38% опрошенных. Еще 35% назвали усиление контроля за профессиональным уровнем врачей мерой по улучшению качества. Треть опрошенных (31%) назвали такой мерой введение персональной ответственности руководителей медицинских учреждений, 24% считают, что усиление контроля госорганов за работой больниц также поспособствует улучшению.

Большинство россиян (61%) обращалось за медицинской помощью в городские и муниципальные учреждения по полису обязательного медицинского страхования менее чем год назад, что на 5% выше показателя 2018 года. Чаще всего по полису ОМС лечились молодые люди от 18 до 24 лет (72%) и россияне 60 лет и старше (63%).

Опрос проводился в декабре 2019 года методом телефонного интервью случайной выборкой стационарных и мобильных телефонов на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. В опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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40% россиян не доверяют врачам - опрос

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Теги: россияне, здравоохранение, опрос, доверие, врачи



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