Модернизацию железных дорог в Сибири отложат

Стало известно о том, что модернизация Транссиба и БАМа откладывается.

По данным РБК, к данному моменту РЖД получила только половину суммы, предусмотренной на текущий год (почти 20 миллиардов рублей), а остальные средства что остальные средства переведут в следующем году. Они должны пойти на развитие участка Междуреченск (Кемеровская область) — Тайшет (Иркутская область).

Как сообщает Infox, финансирование работ сдерживается требованиями Банка России, не допускающими проведения двух эмиссий в одно время. Новые акции можно выпускать только после подведения итогов предыдущего выпуска.

Напомним, в мае этого года также высказывалась идея об оптимизации пассажирских маршрутов по Транссибу и БАМу с заменой части из них перелётами.