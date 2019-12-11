Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в Екатеринбурге

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
пожар, Уральский завод лакокрасочных изделий (2019) | Фото: Накануне.RU

Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в Екатеринбурге

Пожарные ликвидировали открытое горение на Уральском заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 800 квадратных метров.

По данным ведомства, тушение осложнялось большой горючей загрузкой здания, высокой интенсивностью горения и тепловых потоков, а также разгерметизацией емкостей с легковоспламеняющимися веществами в ангаре. Всего на складе находилось около 90 тонн лакокрасочных материалов.

пожар, Уральский завод лакокрасочных изделий(2019)|Фото: Накануне.RU

пожар, Уральский завод лакокрасочных изделий(2019)|Фото: Накануне.RU

Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций, на месте продолжают работу 75 человек личного состава и 22 единицы спецтехники. Как добавили в МЧС, превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ не зарегистрировано.

Напомним, ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате ЧП на заводе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в Екатеринбурге

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: завод, пожар, краска, тушение, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.12.2019 13:08 Мск Четыре взрыва прогремели в эпицентре пожара на лакокрасочном заводе. Эвакуированы соседние здания
Ранее 11.12.2019 12:50 Мск Поступила информация о пострадавшем во время крупного пожара на уральском заводе
Ранее 11.12.2019 11:07 Мск На территории Уральского завода лакокрасочных изделий тушат крупный пожар

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети