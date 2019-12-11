Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в Екатеринбурге

Пожарные ликвидировали открытое горение на Уральском заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 800 квадратных метров.

По данным ведомства, тушение осложнялось большой горючей загрузкой здания, высокой интенсивностью горения и тепловых потоков, а также разгерметизацией емкостей с легковоспламеняющимися веществами в ангаре. Всего на складе находилось около 90 тонн лакокрасочных материалов.

Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций, на месте продолжают работу 75 человек личного состава и 22 единицы спецтехники. Как добавили в МЧС, превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ не зарегистрировано.

Напомним, ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате ЧП на заводе.