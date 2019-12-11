"Уровень – огого": Хоркина предложила возродить Игры доброй воли

Пока в российских спортивных федерациях решают, допустимо ли ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом, олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хоркина предлагает возродить Игры доброй воли.

"А что нам мешает реанимировать такие соревнования как ИГРЫ ДОБРОЙ ВОЛИ. Мне очень нравилось неоднократно побеждать на такого уровня соревнованиях. А уровень огого. Весь мир съезжался бороться за медали", - вспоминает Хоркина.

Впрочем, сравнивать Игры доброй воли и Олимпийские игры все же не совсем корректно. На ИДВ максимальное количество стран-участников составляло 75 (Санкт-Петербург, 1994), на Олимпийских играх – 207 (Рио-де-Жанейро, 2016).

Игры доброй воли были созданы по инициативе Тэда Тернера как альтернатива Олимпийским Играм после бойкота США и других западных стран Олимпийских Игр в Москве в 1980 году из-за вторжения СССР в Афганистан и ответного бойкота СССР Олимпиады в Лос-Анджелесе в 1984 году США.

В 2016 году идея проведения альтернативных спортивных соревнований достигла пика радикальности в устах московского депутата Эрнеста Макаренко. Он предложил тогда "проводить свои чемпионаты мира и олимпийские игры".

"Россия подготовит свою мировую спортивную систему, свои чемпионаты мира и олимпийские игры без лживых допинговых чиновников", - писал Макаренко. Он добавил: "Все эти допинговые скандалы добром для запада не закончатся. Нас так просто ниоткуда не дисквалифицируешь. Пусть думают". В итоге все же Россию дисквалифицировали, но Макаренко так и остается на своем посту.