В Тюменской области семеро детей заразились корью

В Тюмени зарегистрированы семь случаев кори. Пострадавшие заболели после общения с жительницей Надыма, где была вспышка этой болезни, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления Росмотребнадзора.

Все пострадавшие заболели с 16 ноября по 10 декабря. Болезнь подтверждена лабораторно. Четыре случая были в Исетском районе, два – в Тюмени, один – в Заводоуковском районе. Все заболевшие дети не были привиты против кори.

По предварительным данным, все заболевшие контактировали с инфицированной корью пострадавшей, приехавшей из Надыма. Она гостила в области с 8 по 12 ноября.

Напомним, в Надыме была вспышка кори, 250 школьников были переведены на дистанционное обучение.