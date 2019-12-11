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Происшествия Тюменская область
(2004) | Фото

В Тюменской области семеро детей заразились корью

В Тюмени зарегистрированы семь случаев кори. Пострадавшие заболели после общения с жительницей Надыма, где была вспышка этой болезни, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления Росмотребнадзора.

Все пострадавшие заболели с 16 ноября по 10 декабря. Болезнь подтверждена лабораторно. Четыре случая были в Исетском районе, два – в Тюмени, один – в Заводоуковском районе. Все заболевшие дети не были привиты против кори.

По предварительным данным, все заболевшие контактировали с инфицированной корью пострадавшей, приехавшей из Надыма. Она гостила в области с 8 по 12 ноября.

Напомним, в Надыме была вспышка кори, 250 школьников были переведены на дистанционное обучение.

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В Тюменской области семеро детей заразились корью

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Теги: корь, дети



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Развитие сюжета:

Ранее 19.12.2019 08:30 Мск В Тюменской области возросло число заболевших корью

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Ранее 03.12.2019 13:19 Мск В Тюмени ребенок заболел корью: идет вакцинация контактных лиц

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