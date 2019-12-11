Аукцион на строительство комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом в Озерске не состоялся

Аукцион на проведение работ по строительству комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом АМБ для ПО "Маяк" не состоялся. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, аукцион был объявлен в ноябре. Наименование объекта закупки - выполнение комплекса работ по строительству объекта "Создание объекта 630". " Целью работы является создание комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом реакторов АМБ", - говорится в технической документации. Там же отмечается, что местом выполнения работ является промышленная площадка ПО "Маяк", а срок выполнения работ – не позднее 25 декабря 2021 года.

Начальная цена контракта составляет 2 млрд рублей. Отмечается, что источник финансирования - средства федерального бюджета. Заявки от участников принимали до 6 декабря.

На аукцион поступило только одна заявка от ФГУП "Горно-химический комбинат". Однако комиссия признала ее несоответствующей требованиям документации аукциона.