27 Сентября 2020
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Общество В России
наушники метро радио (2016) | Фото:cont.ws

К общедоступным сетям Wi-Fi подключаются 74% российских пользователей. Они очень рискуют, считают эксперты

74% российских пользователей подключаются время от времени к общедоступным сетям Wi-Fi. Это данные исследования антивирусной компании ESET.

Наиболее популярными местами подключения являются кафе (в мультивариативном опросе этот вариант выбрали 49%), отели (42%), аэропорты (34%) и торговые центры (35%).

Также пользователи рассказали, с какой целью они обычно подключаются к общественному Wi-Fi. 66% пользователей переписываются в соцсетях, 43% читают новости, 24% проверяют электронную почту. Еще 10% заходят в банковские приложения и даже совершают онлайн-покупки. Каждый пятый респондент звонит по аудио- и видеосвязи, не заботясь о защите передаваемого трафика, отмечают в антивирусной компании.

"Такие виды активности представляют опасность для личных данных. Злоумышленники могут перехватить трафик, пароли от аккаунтов в соцсетях, платежную информацию. Создание поддельных точек доступа, отсутствие шифрования передаваемой информации — лишь немногие опасности публичных сетей Wi-Fi", - считают эксперты.

В исследовании приняли участие 4 тыс. пользователей Рунета. Опрос проходил в декабре 2019 года

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К общедоступным сетям Wi-Fi подключаются 74% российских пользователей. Они очень рискуют, считают эксперты

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Теги: wi-fi, эксперты, антивирус, мошенничество, защита, общедоступная сеть



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