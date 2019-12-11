27 Сентября 2020
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Общество В России
Москва-сити, Москва (2018) | Фото: nakanune.ru

Названы самые быстрорастущие города России

Лидером рейтинга с 60,3 балла из 100 возможных стал Краснодар. За ним следуют Рязань (52,9 балла) и Москва (52,0 балла). Топ-5 рейтинга замкнули Санкт-Петербург (50,8 балла) и Казань (50,7 балла). Авторы исследования - аналитическая группа РБК и "Первая экспедиционная компания". В рейтинг вошли 37 городов, население которых превышает 500 тыс. человек.
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Для оценки городов было выбрано 33 критерия, объединенные в девять групп: демография, занятость и заработная плата, предпринимательская активность, потребительская активность, образование, здравоохранение, строительство, преступность и привлекательность города для ведения бизнеса. Критериями, имеющими наибольший вес, оказались среднемесячная заработная плата, инвестиции в основной капитал, миграционный прирост населения, прирост объема товаров и услуг, произведенных в городе, и прирост заработной платы.

Тюмень замкнула десятку лидеров, Екатеринбург оказался на 21-й позиции, Пермь – 24-я, Челябинск – 33-й. Тюмень набрала максимальное количество баллов по критерию "демография: прирост населения", обойдя даже Краснодар.

Источниками информации для расчета критериев стали база данных муниципальной статистики, СПАРК Интерфакс, FIRA, компания "ПЭК" и другие.

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Названы самые быстрорастущие города России

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Теги: рейтинг, города россии, демография



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