В Мурманске задержали сторонника "Правого сектора", готовившего теракт

В Мурманске задержан сторонник украинской экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ). Как сообщает пресс-центр ФСБ России, он планировал теракт у здания местных властей.

Гражданин России был задержан при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности. Возбуждено уголовное дело.

В прошлом году по решению российского суда были заочно арестованы двое братьев, которых подозревают в причастности к деятельности экстремистской организации.

Как сообщало Накануне.RU в 2016 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против главарей "Правого сектора" Дмитрия Яроша, Андрея Тарасенко и других.