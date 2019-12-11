В Кремле прокомментировали появление "Слуги народа" на ТНТ после встречи Путина и Зеленского

В Кремле прокомментировали информацию о том, что телеканал ТНТ уже 11 декабря начнет показ сериала "Слуга народа", в котором украинский президент Владимир Зеленский сыграл главную роль – президента Украины. Журналисты обратили внимание, что показ состоится аккурат после первой встречи Зеленского и Путина, кто-то даже шутит, мол, показ "Слуги" был одним из условий продолжения переговоров по газу между Киевом и Москвой.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что телеканал ТНТ не должен запрашивать разрешения властей на показ украинского сериала. "ТНТ — это частный канал, никак не государственный, и для того, чтобы показывать какой-то сериал, никакого разрешения у Кремля получать не нужно", - цитирует Пескова РБК.

Песков также выразил уверенность в том, что Путин смотреть "Слугу народа" не будет, так как у него нет времени на просмотры сериалов.

Кстати, Песков несколько лукавит на счет ТНТ, поскольку тот входит в развлекательный субхолдинг "Газпром медиа", "Газпром медиа" принадлежит "Газпромбанку", а бенифициаром того, в свою очередь, является государство.

Показ "Слуги народа" в России комментирует и Тина Канделаки, генпродюсер канала "Матч ТВ" (также входит в "Газпром медиа"): "Кстати, Зеленский хоть и передал свои доли в управление, но остался бенефициаром компаний. Так что интересно было бы узнать, сколько российских денег получил нынешний президент Украины за телеправа". Ее мысль продолжает анонимный политический тtelegram-канал "Незыгарь": "Показ на ТНТ сериала «Слуга народа», как и нескончаемый закольцованный показ российскими телеоператорами и компаниями сериала "Сваты" (все это продакшн Вечернего квартала (имеется в виду "Студия Квартал 95" – прим. ред.))- идеальный канал для коррупционной подпитки Зеленского и его комедийной команды".