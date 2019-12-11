27 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
пожар, Уральский завод лакокрасочных изделий (2019) | Фото: Накануне.RU

Четыре взрыва прогремели в эпицентре пожара на лакокрасочном заводе. Эвакуированы соседние здания

Четыре взрыва прогремели в эпицентре пожара на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге. Предположительно, взорвались баллоны и бочки с краской и растворителем по 50 - 100 литров.

Как передает корреспондент Накануне.RU, из-за взрывов было эвакуировало более 100 человек из близлежащих зданий, очевидцы опровергают мародерство при эвакуации. Со слов одного из арендаторов офиса, который примыкает к заводу, Дмитрия Вереньева, горело складское помещение.

пожар, Уральский завод лакокрасочных изделий(2019)|Фото: Накануне.RU

Был развернут оперативный штаб по тушению пожара, прибыл глава ГУ МВД Александр Мешков. Есть версия, что произошло замыкание, но она еще уточняется. Территорию завода оцепили. Огонь локализован, тушение продолжается.

Напомним, о пожаре на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий в МЧС сообщили около полудня. На место в срочном порядке выдвинулись силы и средства Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 68 человек личного состава и 16 единиц техники. Пожар локализован на площади 800 квадратных метров. Группировка пожарных увеличена до 80 человек личного состава и 30 единиц спецтехники. Поступила информация об одном пострадавшем.

пожар, Уральский завод лакокрасочных изделий(2019)|Фото: Накануне.RU

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Четыре взрыва прогремели в эпицентре пожара на лакокрасочном заводе. Эвакуированы соседние здания

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Теги: пожар на лакокрасочном заводе, взрывы, эвакуация



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Ранее 11.12.2019 15:17 Мск Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в Екатеринбурге

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