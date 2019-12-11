Четыре взрыва прогремели в эпицентре пожара на лакокрасочном заводе. Эвакуированы соседние здания

Четыре взрыва прогремели в эпицентре пожара на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге. Предположительно, взорвались баллоны и бочки с краской и растворителем по 50 - 100 литров.

Как передает корреспондент Накануне.RU, из-за взрывов было эвакуировало более 100 человек из близлежащих зданий, очевидцы опровергают мародерство при эвакуации. Со слов одного из арендаторов офиса, который примыкает к заводу, Дмитрия Вереньева, горело складское помещение.

Был развернут оперативный штаб по тушению пожара, прибыл глава ГУ МВД Александр Мешков. Есть версия, что произошло замыкание, но она еще уточняется. Территорию завода оцепили. Огонь локализован, тушение продолжается.

Напомним, о пожаре на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий в МЧС сообщили около полудня. На место в срочном порядке выдвинулись силы и средства Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 68 человек личного состава и 16 единиц техники. Пожар локализован на площади 800 квадратных метров. Группировка пожарных увеличена до 80 человек личного состава и 30 единиц спецтехники. Поступила информация об одном пострадавшем.