Поступила информация о пострадавшем во время крупного пожара на уральском заводе

Пожарным удалось ликвидировать угрозу распространения огня на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге.

Напомним, по предварительной информации, горит разлитая краска. На месте развернут штаб пожаротушения.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, пожар локализован на площади 800 квадратных метров. На месте сейчас работают 80 человек личного состава и 30 единиц спецтехники.

По данным ведомства, к настоящему моменту поступила информация об одном пострадавшем. Также на месте находится передвижная лаборатория для измерения предельно-допустимой концентрации вредных веществ.

Как уточнили в МЧС, пока превышения ПДК не зарегистрировано.