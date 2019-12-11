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Пожар на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге (2019) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Поступила информация о пострадавшем во время крупного пожара на уральском заводе

Пожарным удалось ликвидировать угрозу распространения огня на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге.

Напомним, по предварительной информации, горит разлитая краска. На месте развернут штаб пожаротушения.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, пожар локализован на площади 800 квадратных метров. На месте сейчас работают 80 человек личного состава и 30 единиц спецтехники.

Пожар на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге(2019)|Фото: 66.mchs.gov.ru

По данным ведомства, к настоящему моменту поступила информация об одном пострадавшем. Также на месте находится передвижная лаборатория для измерения предельно-допустимой концентрации вредных веществ.

Как уточнили в МЧС, пока превышения ПДК не зарегистрировано.

Пожар на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге(2019)|Фото: 66.mchs.gov.ru

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Поступила информация о пострадавшем во время крупного пожара на уральском заводе

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Теги: завод, пожар, пострадавший, МЧС



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Ранее 11.12.2019 15:17 Мск Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в Екатеринбурге
Ранее 11.12.2019 13:08 Мск Четыре взрыва прогремели в эпицентре пожара на лакокрасочном заводе. Эвакуированы соседние здания

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