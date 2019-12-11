27 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
злая собака (2015) | Фото: life72.org

В Перми бродячие животные напали на человека

В Перми на женщину напали бродячие собаки. Точное количество животных неизвестно, однако пострадавшая обратилась за помощью к врачам, передает корреспондент Накануне.RU.

Нападение произошло 9 декабря. По одним данным, собак было несколько, четыре или пять, по другим, животное было одно. В пресс-службе краевой полиции Накануне.RU сообщили, что 9 декабря пострадавшая обратилась в больницу, сотрудники которой передали силовикам, что есть жертва нападения одного животного. Проводится проверка.

Напомним, 14 октября в Перми пропала 87-летняя пенсионерка. 15 октября в логу, расположенном в Мотовилихинском районе, нашли останки человека и фрагменты одежды, предположительно, принадлежащие пропавшей женщине. Контролировать популяцию бездомных псов должна муниципальная "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек". У следствия были данные о некачественном исполнении сотрудниками службы своих обязанностей, которое по неосторожности привело к гибели пострадавшей. Осмотр записей с камер наружного наблюдения подтвердил, что пермячка стала жертвой нападения собак. Главе муниципальной "Городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек" грозит наказание за смерть пенсионерки.

Аналогичная история произошла в ХМАО. 13 собак жили на производственной базе в Советском. На ее территории не было ограждения, животные могли свободно передвигаться как по ней, так и за ее пределами. Это привело к трагедии: 13 июня 2017 г. собаки гуляли в окрестностях базы и напали на человека. Они серьезно искусали жертву, которая умерла на месте от ран. За это судили жителя города. Животных усыпили вскоре после нападения.13 февраля уже этого года в Томске голодные псы растерзали младенца.

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В Перми бродячие животные напали на человека

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Теги: бродячие собаки, нападение, проверка



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Развитие сюжета:

Ранее 11.12.2019 15:57 Мск В Перми выяснили, чьи собаки напали на горожанку

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