27 Сентября 2020
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Общество В России
Боинг-777, малайзия, Шахтерск, Торез (2014) | Фото: лайфньюс

СМИ: Эрнст признал ошибку в сюжете Первого канала о роли украинского истребителя в катастрофе MH17

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что его телекомпания допустила ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.

В интервью изданию The New Yorker Эрнст заметил, что это была простая ошибка. "Да, мы люди, мы допустили ошибку, но не нарочно", - отметил медиа-менеджер.

Сюжет о снимке вышел на Первом канале 14 ноября 2014 года в программе "Однако" Михаила Леонтьева. Ведущий "Первого" заявил, что на снимке, который был "предположительно сделан иностранным спутником-шпионом", виден истребитель МиГ-29, который мог сбить лайнер. Снимок, как утверждали журналисты "Первого", поступил в распоряжение программы после выхода расследования Российского союза инженеров, в котором выдвигалась версия, что самолет, на борту которого были 298 человек, сбил украинский истребитель. Вслед за тем, как расследование опубликовали, в РСИ поступило письмо, которое прислал "человек, представившийся выпускником MIT, авиаэкспертом с двадцатилетним опытом Джорджем Билтом". Автор письма говорил, что согласен с выводами российских экспертов. К посланию прилагался снимок, на котором "отчетливо виден пуск ракеты из-под левого крыла истребителя". Вероятность того, что "фото со спутника" было подделано, на "Первом" опровергли, напоминает РБК.

"Для того чтобы подделать такое, требуется даже более высокий профессионализм, чем для доступа к подобной информации. Господа, у вас есть эти снимки! Или другие! Предъявите их, наконец! Руки на стол!", — говорил Леонтьев.

Автора письма, Джорджа Билта, вскоре разыскало издание Buzzfeed. Он рассказал, что нашел это фото на одном из форумов в интернете и честно предупредил об этом российских журналистов.

19 ноября 2014 года Первый канал в новом сюжете признал, что фото является фейковым, но ведущий программы Михаил Леонтьев заявил, что снимок "не выдавался ни за какое доказательство", первоисточник фото был вброшен либеральным блогером, а о виновности украинской стороны говорит "гробовое молчание официального Вашингтона" в ответ на скандал со снимком.

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СМИ: Эрнст признал ошибку в сюжете Первого канала о роли украинского истребителя в катастрофе MH17

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Теги: константин эрнст, фейк, первый канал, катастрофа mh17



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