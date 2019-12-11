Международная федерация лыжного спорта не будет отменять этап Кубка мира по фристайлу в Челябинской области

Международная федерация лыжного спорта не будет отменять Этап Кубка мира по фристайлу в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Напомним, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира из-за нарушений антидопинговых правил. Запрет касается права выступать спортсменам из России на данных соревнованиях под национальным флагом. Кроме того, Россия лишилась на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

Позднее FIS (Международная федерация лыжного спорта) сообщила, соревнования уровня Кубка мира не попадают под решение ВАДА о запрете турниров.

Таким образом, запланированный этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс на Солнечной долине вновь состоится.