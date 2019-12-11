27 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
Пикеты в поддержку Павла Грудинина, Тюмень (2019) | Фото: Тюменский обком КПРФ

"А если вы в розыске?" В Тюмени активистов, устроивших пикеты в поддержку Грудинина, проверяет полиция

В Тюмени силовики проверяют по розыскным базам коммунистов, стоящих в одиночных пикетах в поддержку экс-кандидата в президенты России, директора подмосковного "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе обкома КПРФ.

На одиночных пикетах, который проводили коммунисты восточного административного округа Тюмени на Центральной площади, сотрудники правопорядка несколько раз проверяли у пикетирующих документы, записывали контактные данные, пробивали их по базам должников и правонарушителей.

Свои действия сотрудники правопорядка объяснили тем, что они проверяют, не находятся ли в розыске участники одиночных пикетов. В компартии обещают продолжить пикеты, которые уже длятся больше месяца.

Пикеты в поддержку Павла Грудинина, Тюмень(2019)|Фото: Тюменский обком КПРФ

Пикеты в поддержку Павла Грудинина, Тюмень(2019)|Фото: Тюменский обком КПРФ

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"А если вы в розыске?" В Тюмени активистов, устроивших пикеты в поддержку Грудинина, проверяет полиция

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Теги: пикет, тюменские коммунисты, Павел Грудинин



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