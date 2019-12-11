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Пожар (2015) | Фото: Накануне.RU

На территории Уральского завода лакокрасочных изделий тушат крупный пожар

В Екатеринбурге произошел пожар на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил сегодня около 12 часов. На место в срочном порядке выдвинулись силы и средства Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 68 человек личного состава и 16 единиц техники.

По предварительной информации, горит разлитая краска на площади 600 квадратных метров. На месте развернут штаб пожаротушения.

Пожар на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге(2019)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

По данным ведомства, информации о пострадавших пока не поступало.

Как утверждает Telegram-канал Mash, рядом с пожаром может находиться станция с газом пропан и уже начались взрывы.

Пожар на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге(2019)|Фото: 66.mchs.gov.ru

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На территории Уральского завода лакокрасочных изделий тушат крупный пожар

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Теги: завод, пожар, краска, МЧС, Екатеринбург



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Ранее 11.12.2019 15:17 Мск Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в Екатеринбурге
Ранее 11.12.2019 13:08 Мск Четыре взрыва прогремели в эпицентре пожара на лакокрасочном заводе. Эвакуированы соседние здания
Ранее 11.12.2019 12:50 Мск Поступила информация о пострадавшем во время крупного пожара на уральском заводе

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