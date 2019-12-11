На территории Уральского завода лакокрасочных изделий тушат крупный пожар

В Екатеринбурге произошел пожар на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил сегодня около 12 часов. На место в срочном порядке выдвинулись силы и средства Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 68 человек личного состава и 16 единиц техники.

По предварительной информации, горит разлитая краска на площади 600 квадратных метров. На месте развернут штаб пожаротушения.

По данным ведомства, информации о пострадавших пока не поступало.

Как утверждает Telegram-канал Mash, рядом с пожаром может находиться станция с газом пропан и уже начались взрывы.