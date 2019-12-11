Россияне смогут ходить в больницы без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит россиянам обращаться в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС.

Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации, сообщает RT

Использование сервиса не будет обязательным, каждый регион сам решит, задействовать его или нет. Необходимые поправки в законодательство ФОМС планирует внести в конце марта 2020 года.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян – 77% - пользуются полисом ОМС. Чаще других данной услугой пользуются женщины и респонденты с плохим материальным положением, 18% респондентов никогда не обращались в медучреждения по полису обязательного страхования.