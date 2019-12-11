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Происшествия Тюменская область
крым, горы, дорога (2014) | Фото:Накануне.RU

В горах Крыма спасены туристы из Тюмени

Спасателям в горах Крыма пришлось вызволять потерявшихся туристов из Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Вечером 9 декабря в службу спасения поступило сообщение о том, в районе Мраморных пещер нужно эвакуировать двух туристов, которые не могут самостоятельно покинуть горно-лесную местность. Спасатели выехали к ним на автомобиле повышенной проходимости.

Как оказалось, тюменцы застряли на тропе между "Мраморной пещерой" и "Эмине-Баир-Хосар". Стемнело, пострадавшие потеряли ориентиры и не смогли самостоятельно найти дорогу. Спасатели эвакуировали туристов. В медицинской помощи они не нуждались, спасатели ограничились профилактической беседой о безопасности во время подобных путешествий.

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В горах Крыма спасены туристы из Тюмени

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Теги: горы, Крым, туристы, мраморная пещера, Эмине-Баир-Хосар



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