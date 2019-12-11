Суд арестовал автомобиль обанкротившегося свердловского бизнесмена Константина Капчука

Арбитражный суд Свердловской области арестовал автомобиль обанкротившегося бизнесмена Константина Капчука.

Как сообщается в картотеке арбитражных дел, Капчук задолжал различные суммы банкам и ООО "УК Родина". Последнее и подало заявление о признании его банкротом. С ходатайством об аресте автомобиля бизнесмена BMW X5 выступил Сбербанк, который является его кредитором, а машина была обеспечением возврата денежных средств.

Суд согласился с доводами заявителя и обязал Константина Капчука передать иномарку финансовому управляющему.

Как сообщало Накануне.RU, в 2006 году Капчук был осужден на 5 лет за крупное мошенничество. Однако уже на следующий год он попал под амнистию и вышел на волю.