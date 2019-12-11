27 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

В Кургане врач одной из частных клиник получил "условку" за контрабанду анаболиков

В Кургане осудили врача одной из частных клиник за контрабанду сильнодействующих средств.

В апреле этого года врач через интернет купил анаболики для личного употребления - вещества в своем составе содержали сильнодействующие вещества, оборот которых ограничен на территории России, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Когда "товар" шел по почте из Белоруссии в Россию, врач отслеживал посылку. Через некоторое время его задержали полицейские.

Врач получил 3 года условно с испытательным сроком в 1,5 года.

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В Кургане врач одной из частных клиник получил "условку" за контрабанду анаболиков

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Теги: Курган, врач, суд, анаболики, посылка



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