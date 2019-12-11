В Кургане врач одной из частных клиник получил "условку" за контрабанду анаболиков

В Кургане осудили врача одной из частных клиник за контрабанду сильнодействующих средств.

В апреле этого года врач через интернет купил анаболики для личного употребления - вещества в своем составе содержали сильнодействующие вещества, оборот которых ограничен на территории России, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Когда "товар" шел по почте из Белоруссии в Россию, врач отслеживал посылку. Через некоторое время его задержали полицейские.

Врач получил 3 года условно с испытательным сроком в 1,5 года.