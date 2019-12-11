"Уралбройлер" заплатил 18,6 млн рублей за загрязнение земельного участка куриным пометом

ЗАО "Уралбройлер" выплатило 18,6 млн рублей в счет возмещения ущерба за загрязнение куриным пометом земельного участка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

"В ноябре 2019 года юридическим лицом данная сумма полностью оплачена. В декабре об этом извещено управление", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2016 году "Уралбройлер" на своей производственной площадке вблизи поселка Ишалино загрязнило почву нефтепродуктами на площади 0,01 га и перекрыло пометом земельный участок площадью 37,5 га. В результате было зафиксировано превышение концентраций вредных веществ в почве по 18 веществам, в том числе: по натрию в 11 раз, фосфору в восемь раз, вольфраму и цинку в шесть раз.

Предприятие было привлечено к административной ответственности по двум статьям и оштрафовано на 440 тыс. рублей. Штрафы агрохолдинг оплатил в ноябре 2016 года.

Также был предъявлен иск о возмещении вреда в размере 29,8 млн рублей. Суд обязал "Уралбройлер" прекратить загрязнение земельного участка и произвести рекультивацию. В счет возмещения ущерба с агрохолдинга было взыскано 29,8 млн рублей.

В августе 2017 года областной суд снизил сумму ущерба до 18,6 млн рублей.