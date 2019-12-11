"Уралбройлер" заплатил 18,6 млн рублей за загрязнение земельного участка куриным пометом

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
Уралбройлер (2016) | Фото:vk.com

"Уралбройлер" заплатил 18,6 млн рублей за загрязнение земельного участка куриным пометом

ЗАО "Уралбройлер" выплатило 18,6 млн рублей в счет возмещения ущерба за загрязнение куриным пометом земельного участка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

"В ноябре 2019 года юридическим лицом данная сумма полностью оплачена. В декабре об этом извещено управление", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2016 году "Уралбройлер" на своей производственной площадке вблизи поселка Ишалино загрязнило почву нефтепродуктами на площади 0,01 га и перекрыло пометом земельный участок площадью 37,5 га. В результате было зафиксировано превышение концентраций вредных веществ в почве по 18 веществам, в том числе: по натрию в 11 раз, фосфору в восемь раз, вольфраму и цинку в шесть раз.

Предприятие было привлечено к административной ответственности по двум статьям и оштрафовано на 440 тыс. рублей. Штрафы агрохолдинг оплатил в ноябре 2016 года.

Также был предъявлен иск о возмещении вреда в размере 29,8 млн рублей. Суд обязал "Уралбройлер" прекратить загрязнение земельного участка и произвести рекультивацию. В счет возмещения ущерба с агрохолдинга было взыскано 29,8 млн рублей.

В августе 2017 года областной суд снизил сумму ущерба до 18,6 млн рублей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Уралбройлер" заплатил 18,6 млн рублей за загрязнение земельного участка куриным пометом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Уралбройлер, суд, штраф, ущерб, куриный помет,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети