"Спасибо хирургам": депутат Бурматов был экстренно прооперирован

Депутат Госдумы, председатель комитета по экологии Владимир Бурматов был экстренно прооперирован, его увезли в одну из московских больниц прямо с рабочего места. Сейчас парламентарий чувствует себя нормально и, как говорит, уже приступил к работе с использованием средств современных коммуникаций, передает корреспондент Накануне.RU.

Судя по всему, это был резкий приступ аппендицита. "Спасибо хирургам! Все сделали четко! Забрали прямо с работы, операция прошла успешно. Скоро встану на ноги и снова в строю", - написал 38-летний Бурматов у себя на страничке в соцсети, выложив соответствующее фото.